Emekli promosyonu 20 bin TL’yi geçer mi?

Kamu bankalarının promosyonu en düşük maaş için 8 bin TL’ye çıkarmasının ardından özel bankalarda 12 bin TL ile 18 bin TL arasında değişen rakamlarda promosyon verilmeye başlandı. Son bir haftadır 18 bin TL üstünde veren bir özel banka bulunmazken, promosyonun son günlerinde 20 bin TL’nin üstüne çıkılıp çıkılmayacağı emekliler tarafından merak ediliyor. Konun uzmanları 18 bin TL’nin en üst rakam olduğunu ve promosyon ödemelerinde 20 bin TL bandına çıkmanın uzun süre gerçekleşmeyeceğini düşünüyorlar. Şu an için en yüksek promosyonu 18 bin TL ile Yapı ve Kredi Bankası veriyor. Uzmanlar 18 bin TL için bankaların özel şartlar isteyebileceğini söylerken, bunların içinde kredi kartı harcaması fatura talimatı gibi ek şartların olabileceği düşünülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi