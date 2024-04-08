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Nusret Acur: Akşener sorumluluk alacağını söylemişti

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İYİ Parti İl Başkanı Nusret Acur, olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener için “Başarısızlığın sorumluluğunu kendi üzerine alacağını daha önce de söylemişti.” dedi.

Yavuz Solmaz
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Nusret Acur: Akşener sorumluluk alacağını söylemişti mask
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AKŞENER ADAY OLMAYACAĞINI AÇIKLADI

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 27 Nisan’da gerçekleştirilecek Olağanüstü Genel Kurul'da aday olmayacağını açıkladı. Akşener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada aldığı kararı, “ Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım’ diyerek duyururdu. Kocaeli İl Başkanı Nusret Acur bu açıklama üzerine ilk değerlendirmelerini gazetemize gerçekleştirdi.

 

SORUMLULUĞU ALACAĞINI SÖYLEMİŞTİ

Nusret Acur yaptığı ilk değerlendirmede şunları söyledi: Bir genel başkanın kendisi aday olmaz. Teşkilatlar tarafından aday gösterilir. Genel Başkanımız Meral Akşener zaten seçim bittikten sonra ve bir gün sonrasında yerel seçimler için değerlendirmede bulunmuştu. Bu açıklamalarda başarısızlığın sorumluluğunu kendi üzerine alacağını söylemişti. Bununla ilgili bir açıklama yaptığını düşünüyorum. Süreci hep birlikte takip ederek 27 Nisan tarihinde neticeyi hep birlikte göreceğiz.” dedi.

 

 

# Kocaeli, parti, seçim, sosyal

08 Nis 2024 - 11:10 Kocaeli/ İzmit- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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