Ömeroğlu’na ilk ziyaret Kaymakam Kubilay’dan

İlk ziyaretçilerini makamında ağırlayan Başkan Ömeroğlu, ziyaretlerinden dolayı Kaymakam Kubilay ve Kamu Kurum müdürlerine teşekkür ederken, yaptığı açıklama da “Biz göreve gelirken ayrıştırmadan ötekileştirmeden çalışacağımızı ve halkımıza söz verdiğimiz 52 projemizin hayata geçmesi için çalışacağız. Bundan sonra ki süreçte ortak akılla kentimizi hep birlikte yöneteceğiz. Kentimizin gelişimine katkı sunacak her türlü projenin arkasında olacağız.” dedi.

KUBİLAY BAŞARILAR DİLEDİ

Ziyarette konuşan Kaymakam Kubilay ise Başkan Ömeroğlu’na başarılar dilerken yaptığı konuşmasında “Halklımızın teveccühleri ile başlamış Dilovası Belediyesi Başkanlığı görevinizin ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yerel yönetimler olarak yeni dönemde de devletimizin gücünü ve dost elini halkımızın refahı için çocuklarımızın geleceği için Dilovası Belediyemiz ve kamu kurumlarımızın yetkilileri ile birlikte koordineli bir şekilde çalışarak göstereceğiz. 2 yıldır görev yaptığımız Dilovası’ndan bundan önce işbirliği ile ilçemize kazandırdığımız projelerimizi yine birlik ve beraberlik içerisinde hayata geçirmek için çalışacağız.” dedi.

Kaynak: BÜLTEN