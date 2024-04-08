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Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor

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Dokuz günlük tatil boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak Ormanya’da bayram öncesi tüm hazırlıklar tamamlandı

Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor mask
Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor
Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor
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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin bünyesinde Avrupa’nın en büyük doğal yaşam parkı olarak vatandaşlara hizmet veren Ormanya, 9 gün sürecek Ramazan Bayramı tatili süresince doğaseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Doğaseverlerin uğrak noktalarından biri olan ve bayram tatili boyunca yoğunluğun beklendiği Ormanya’da tüm hazırlıklar tamamlandı. Genel bakım ve onarım işlerinin yanı sıra hayvan bakımlarının da tamamlandığı Ormanya’ya tatil süresi boyunca ziyaretçi akını bekleniyor. 

Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor

BİRBİRİNDEN FARKLI AKTİVİTELER

2 bin dönüm üzerine kurulu ormanlık alanda hayvanlar ile içe içe olabileceğiniz Çocuk Hayvan Çiftliği, Kızıl Geyik, Ceylan ve Karaca gibi yaban hayvanlarını doğal yaşam alanlarında özgürce görebileceğiniz Yaban Yaşam Alanı bulunuyor. Doğa Parkurları, kuşlar için özenle hazırlanan ve birçok kuşu gözlemleyip tanıyabileceğiniz Kuş Gözlem Alanı, oltasını alıp balık tutmak isteyen ziyaretçiler için Sportif Olta Balıkçılığı, bayram tatilini doğada geçirmek istenler için Kamp Alanı ve Mesire Alanı ile birlikte Ormanya bu bayram da ziyaretçilerini bekliyor.

TÜRKİYE’NİN İLK ORMAN KÜTÜPHANESİ

Ormanya’nın değerine değer katan projesi Türkiye’nin ilk Orman Kütüphanesi, bayramda çocukları kitaplarla buluşturacak. Toplamda 21 kitaplığın bulunduğu ve iki bini aşkın kitabın yer aldığı Orman Kütüphanesi doğa yayınlarından turizm yayınlarına, tarih yayınlarından dünya klasiklerine varana dek birçok kitabı bünyesinde barındırıyor.

Ormanya bayramda ziyaretçilerini bekliyor

BAYRAMDA KAPINIZ DOĞAYA AÇILSIN

Kamp severler, seyyahlar ve gezginlerin uğrak noktası olan Ormanya Kamp Alanı; karavan ve çadırda konaklamayı seven turistler için vazgeçilmez hale geldi. Karavan kültürünün de yayılması ile birlikte Ormanya birçok turisti kamp alanına çekmeye devam ediyor. Kocaeli’nin müthiş doğasıyla buluşmak için doğaseverlere fırsat sunan Ormanya Kamp Alanı, bu bayramda doğaseverlerin uğrak noktası olacak.

BAYRAMDA ÇOCUKLAR AT BİNECEK

Dokuz günlük bayram tatili boyunca çocukları da unutmayan Ormanya, at biniş eğitimleri için hazırlıklara başladı. Alanında uzman eğitmenlerin vereceği eğitim 6-18 yaş arası çocukları kapsayacak.

BAYRAMDA ZİYARET SAATLERİ

Bayram boyunca hizmet verecek olan Ormanya, doğayla baş başa olmak isteyen tüm doğaseverler için bayram sürecinde bayramın birinci günü 12.00-19.00, ikinci üçüncü ve günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

Kaynak: BÜLTEN

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08 Nis 2024 - 11:15 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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