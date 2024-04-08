Gemi, gündüz gözüyle Körfez’i böyle kirletti

VATANDAŞ GÖRÜNTÜLEDİ

Kocaeli’nin en büyük problemi olan çevre kirliliğine deniz kirliliği de eklendi. Büyükşehir Belediyesi’nin Marmara Denizi’nin en büyük sorunu olan İzmit Körfezi deniz kirliliğini ortadan kaldırmak için yaptığı deniz çamuru temizliğine rağmen, Kocaeli’ye gelen büyük yük gemileri denizi kirletmeye devam ediyor. Dün öğle saatlerinde Yeniköy açıklarında bulunan bir geminin denize su döktüğünü gören vatandaşlar, geminin sintine döktüğünü iddia etti.

ÖNLEM NEDEN ALINMIYOR?

Gemiden denize dökülen pis suyu gören vatandaşlar adeta isyan etti. Vatandaşlar, “Gemiler buraya limanlara yük getirip yük alıyorlar. Ama temizliklerini yaparken denizi kirletiyorlar. Bu maddelerin içinde ne olduğunu bilmiyoruz. Büyükşehir Belediyesi bir taraftan denizi temizlerken bir taraftan gemilerin gelip tekrar denizi kirletmesine izin verilmemeli. Bu konuda çok ciddi yaptırımlar ve cezalar uygulanmalı. Aksi halde bunun önüne geçilmeyecek. Denizde denetimlerin daha sıkı yapılmasını istiyoruz” dedi.

SİNTİNE NEDİR?

Sintine atığı, gemilerin makine ve yardımcı makine alt tankları, koferdamlar, ambarlar veya benzer bölümlerinde oluşan sızıntı su ve yağlı atık suların biriktiği bölümlerinden gelmektedir