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Gökçe, vatandaşlarla iftarda buluştu

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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Tahtalı Mahallesi Muhtarı Erkan Tokuç’un düzenlediği iftar programına katılarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi

Gökçe, vatandaşlarla iftarda buluştu mask
Gökçe, vatandaşlarla iftarda buluştu
Gökçe, vatandaşlarla iftarda buluştu
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Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Tahtalı Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu. Mahalle Muhtarı Erkan Tokuç’un ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda Başkan Gökçe, halkı tek tek selamlayarak sohbet etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Gökçe yaptığı konuşmada, “Halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Verdiğiniz oylar bizim için çok kıymetli. Sizlerin mutluluğu için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz. Modern bir yaşam alanı haline getireceğimiz Derince, halkımızın en güzel şekilde hizmet alacağı bir ilçe olacak” dedi.

Gökçe, vatandaşlarla iftarda buluştu
Gökçe, vatandaşlarla iftarda buluştu
Gökçe, vatandaşlarla iftarda buluştu

Kaynak: Bülten

# başkan, Derince, ilçe, hizmet, iftar

08 Nis 2024 - 11:24 Kocaeli/ Derince- Gündem --- Okunma

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