Gökçe, vatandaşlarla iftarda buluştu

Derince Belediye Başkanı Av. Sertif Gökçe, Tahtalı Mahallesi’nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla buluştu. Mahalle Muhtarı Erkan Tokuç’un ev sahipliğinde gerçekleşen iftarda Başkan Gökçe, halkı tek tek selamlayarak sohbet etti. Mahalle sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği Başkan Gökçe yaptığı konuşmada, “Halkımıza desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Verdiğiniz oylar bizim için çok kıymetli. Sizlerin mutluluğu için gerekli çalışmaları hayata geçireceğiz. Modern bir yaşam alanı haline getireceğimiz Derince, halkımızın en güzel şekilde hizmet alacağı bir ilçe olacak” dedi.

Kaynak: Bülten