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08 Nis 2024 - 11:49- Ekonomi G:

SED ödemeleri hesaplara yatırılıyor

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İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri Ramazan Bayramı dolayısıyla öne çekilerek bugün itibarıyla hesaplara yatırılacak.

SED ödemeleri hesaplara yatırılıyor mask
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için SED ödemesi yaptıklarını belirtti.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ödemeler öne çekildi

Aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığı ile yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayan Göktaş, " Ramazan Bayramı dolayısıyla nisan ayı SED ödemelerini öne çekiyoruz. Bu kapsamda bugün itibarıyla toplamda 897,6 milyon lira tutarında desteği hesaplara yatırıyoruz." bilgisini verdi.

Göktaş, çocukların aile ortamında büyümelerinin, toplumsal değerlerin korunmasında vazgeçilmez bir rolü olduğunu belirterek, "Çocuklarımızın milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretimizle çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

# sosyal, hizmet, Ramazan Bayramı, Ramazan

08 Nis 2024 - 11:49 - Ekonomi --- Okunma

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