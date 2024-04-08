İYİ Parti’de Koray Aydın ve Müsavat Dervişoğlu genel başkanlığa aday

Akşener, 31 Mart Yerel Seçimleri’nin ardından düzenlenecek olan olağanüstü kurultayda genel başkanlığına aday olmayacağını açıklamıştı.
İYİ Parti liderinin paylaşımını alıntılayan Dervişoğlu, adaylığını duyurdu: “27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan seçimli olağanüstü kurultayda genel başkanlığa aday olacağımı kamuoyunun bilgi ve takdirlerine arz eder, saygılar sunarım.”
Öte yandan gazeteci İsmail Saymaz’ın adaylığını yokladığı Koray Aydın da aday olduğunu söyledi. Saymaz haberi Twitter’dan duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi