MHP’de 38 meclis üyesi adayından 28’i seçildi

2024 Yerel Seçimleri 31 Mart’ta gerçekleşen oy kullanma işlemiyle sona erdi. Kullanılan oylar neticesinde Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve belediye meclis üyeleri de belirlendi. Seçimlere AK Parti ve Büyük Birlik Partisi (BBP) ile Cumhur İttifakı çatısı altında giren MHP’nin kentteki belediye meclis üyeleri belli oldu. 38 belediye meclis üyesi adayını AK Parti listesinden aday gösteren MHP’nin 28 adayı seçilerek belediye meclis üyesi oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nin MHP Meclis Üyeleri de belli oldu. Büyükşehir Belediye Meclisi’nde, MHP 3 isimle yerini alacak.

BELEDİYELERDEKİ MHP’Lİ ÜYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyeleri: Ömer Cihan Kavak, Ahmet Kopuz, Mustafa Yağız.

Karamürsel Belediye Meclis Üyesi: Mehmet Kaya Aktaş.

Gölcük Belediye Meclis Üyeleri: Samet Sırma, Kürşat Çakıroğlu, Murat Saral.

Başiskele Belediye Meclis Üyeleri: Halit Bayhan, Ünal Demir, İsmail Okcan.

Kartepe Belediye Meclis Üyeleri: Enes Emengen, Ahmet Güngörmez.

Kandıra Belediye Meclis Üyeleri: Abdülkadir Köksal, Mustafa Yağız, Selim Bayburt.

İzmit Belediye Meclis Üyeleri: Fatih Galyan, Okan Karagöz, Turgay Köseoğlu.

Derince Belediye Meclis Üyeleri: Haluk Akyüz, Ayhan Aksoy.

Körfez Belediye Meclis Üyeleri: Ahmet Erdemiş, Ahmet Topuz, Tezer Bekiroğlu, Ali Kaşkaş.

Dilovası Belediye Meclis Üyesi: Cihan Sevinç

Gebze Belediye Meclis Üyeleri: Şener Akın, Ömer Cihan Kavak.

Çayırova Belediye Meclis Üyeleri: Ercan Aslan, İskender Turan.

Darıca Belediye Meclis Üyeleri: Kenan Paltacı, Hasan Yeniay.