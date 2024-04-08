Siyasi parti ve STK’lar bu günlerde bayramlaşacak

10 Nisan Çarşamba günü başlayacak Ramazan Bayramı öncesinde kent genelinde siyasi partiler ve STK’ların bayramlaşma programları netleşiyor. Netleşen programa göre kent genelinde bayramlaşmalar yoğunluk olarak ilk gün gerçekleşecek.

BAYRAMLAŞMA PROGRAMLARI

BAYRAMIN 1. GÜNÜ

KENT BAYRAMLAŞMASI- Kocaeli Valiliği, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Kocaeli Kent Konseyi’nin işbirliğinde organize edilen, bu yıl 38.’inci kez düzenlenecek Kent Bayramlaşması, Kocaeli Kongre Merkezi’nde saat 14.00’da gerçekleşecek.

VALİLİK PROGRAMI- Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, saat 14.30’da Kent Bayramlaşmasına katılacak. Yavuz, kent bayramlaşması sonrasında saat 15.00’de İl Jandarma Komutanlığı ve 15.45’de İl Emniyet Müdürlüğü personeliyle bayramlaşacak. Yavuz son olarak saat 16.30’da Deniz Eğitim- Öğretim Komutanlığı ve Garnizon Komutanlığı’nda bayramlaşmaya katılacak.

KÖRFEZ KENT BAYRAMLAŞMASI- Körfez Belediyesi, Körfez Kaymakamlığı ve Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen Kent Bayramlaşması, Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde saat 11.00’da yapılacak.

BELEDİYELER

İZMİT BELEDİYESİ: İzmit Belediyesi’nin Halk Bayramlaşması, saat 15.00’de belediye bina önünde yapılacak. İkram sonrası belediye bando konseri ve etkinlikler gerçekleşecek.

DERİNCE BELEDİYESİ- Derince Belediyesi’nin düzenleyeceği bayramlaşma Kent Meydanı’nda saat 11.00’de yapılacak. Belediye başkanı seçilen Gökçe’nin vatandaşla ilk bayramlaşma programı olacak.

SİYASİ PARTİLER

AK PARTİ- AK Parti İl teşkilatının bayramlaşması saat 12.00’de Antikkapı Restaurant’ta yapılacak.

CHP: CHP Kocaeli İl Örgütü’nün bayramlaşması, saat 12.00’de Cumhuriyet Bulvarı’nın (Yürüyüş Yolu) İzmit İlçe Örgütü binası önünde gerçekleşecek.

MHP: MHP Kocaeli teşkilatları da bayramın ilk günü saat 14.30’da İl Başkanlığı’nda bayramlaşacak.

YENİDEN REFAH Partisi: Yerel seçimlere damga vuran Yeniden Refah Partisi ilk gün saat 13.30’da İl Binasında partililerle bir araya gelerek bayramlaşacak.

İYİ PARTİ: İYİ Parti’de bayramlaşma programı kesinleşmedi.

ODALAR, STK’LAR

KOTO- Kocaeli Ticaret Odası’nın bayramlaşması oda binasında 12.30-13.30 saatleri arasında

BAYRAMIN İKİNCİ GÜNÜ

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ: BBP’de bayramlaşma ikinci gün İl Başkanlığı’nda yapılacak. Bayramlaşma saat 13.00’de başlayarak gün boyu devam edecek.