Vali Yavuz'dan Ramazan Bayramı mesajı

Yavuz, mesajında, sevgi, hoşgörü, birlik ve beraberlik gibi pek çok güzelliği içerisinde barındıran ramazan ayını hüzünle uğurlarken, kardeşlik ve yardımlaşma duygularının yoğunlaşmasına vesile olan bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunun yaşandığını belirtti.

Bir milleti kaynaştıran en önemli unsurların başında gelen bayramların toplumsal yaşamda önemli yeri olduğundan bahseden Yavuz, insanı insan yapan değerlerin yoğun yaşandığı, mutlulukların paylaşıldığı, sevgi ve saygının katmerleştiği, birlik, beraberlik, kardeşlik, dostluk duygularının güçlendiği, dargınlık ve kırgınlıkların unutulduğu, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı, insanların kaynaşmasına ve huzurlu yaşamın tesisine vesile olan müstesna günler olduğunu aktardı.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Milli gelenek ve örflerimizin bütün güzellikleriyle yaşandığı bayram günleri, kimsesizlerin hatırlandığı, akraba ve yakınların buluştuğu, sevgi ve muhabbet hislerinin paylaşıldığı, aziz milletimizin medeniyet kodlarında var olan bütün güzel meziyetlerin genç nesillere yaşatılarak öğretildiği anlamlı günlerdir. Kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daha da pekiştirip, dargınlıkları ve kırgınlıkları bir tarafa bırakarak büyük coşkuyla idrak ettiğimiz Ramazan Bayramı'nın neşesini, akrabalarımız, komşularımız ve çevremizle paylaşarak gerçek sevinç ve mutluluk vesilesi kılmaya özen gösterelim. Yapacağımız bu ziyaretler için yola çıkacak vatandaşlarımızdan trafik kurallarına riayet etmelerini, yorgun ve uykusuz şekilde trafiğe çıkmamalarını, sevinç ve neşe günlerinin hüzne, acıya dönüştürülmemesini özellikle istirham ediyorum."

Kaynak: AA