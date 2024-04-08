İYİ Parti İzmit’te kurucu ilçe başkanı istifa etti

İYİ PARTİ’DE YAPRAK DÖKÜMÜ

Yerel seçimlerde büyük bir hüsran yaşayan İYİ Parti’de geçtiğimiz hafta il yöneticisi olan Birsen Çulha, il başkanı Nusret Acur’a ağır sözler sarf ederek partisinden istifa etmişti. İYİ Parti’nin Kocaeli’de kurucu kadrosunda yer alan kurucu İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan’da İYİ Parti’de aktif siyaseti sonlandırdığını açıkladı.

AKTİF SİYASİ YAŞANTIMI SONLANDIRIYORUM

İYİ Parti İzmit kurucu İlçe Başkanı Ufuk Turan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: “2017 yılında Kurucu İlçe Başkanı olarak başladım ve İl Teşkilat Başkanlığı yaptığım İYİ Parti’deki aktif siyasi yaşantımı sonlandırıyorum. Bu süreçte çok güzel dostlar edindim. Bu dostluklarımı hayatımın sonuna kadar sürdüreceğim. Kapımda gönlümde hepsine her zaman sonuna kadar açık olacak. İYİ partide siyaset yaparken gönlünü kırdığım arkadaşlarım varsa hepsinden özür diliyorum. Bana kötülük yapanlar dahil ayırım yapmadan herkese hakkımı helal ediyorum. Sizlerde hakkınızı helal edin. Yolunuz açık olsun inşallah.”