Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Siyaset

BBP’nin seçilen belediye meclis üyeleri belli oldu

ABONE OL Google News Sayfamız

Yerel seçim sürecini Cumhur İttifakı çatısı altında geçiren Büyük Birlik Partisi (BBP) Kocaeli Teşkilatı’nın, seçilen belediye meclis üyeleri belli oldu.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
BBP’nin seçilen belediye meclis üyeleri belli oldu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

BBP Kocaeli Teşkilatları yapılan görüşmeler sonucu 2024 Yerel Seçimleri’ni, Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile geçirdi. AK Parti listelerinden 6 ilçede 8 belediye meclis üyesi adayı gösteren BBP Kocaeli’nin 5 adayı seçilerek belediye meclis üyesi seçildi. Derince, Körfez, Kartepe, Darıca ve Kandıra’da belediye meclis üyesi kazanan BBP 2 adayı bulunan İzmit’te meclis üyesi kazanamadı. BBP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde meclis üyeliği de kazanamadı. 

 

ADAY İSİM

MECLİS ÜYESİ OLDUĞU BELEDİYE

Samet Çetin

Derince Belediyesi

Bayram Kurtar

Körfez Belediyesi

Sedat Bal

Kartepe Belediyesi

Vedat Yılmaz

Darıca Belediyesi

Murat Küçüktecer

Kandıra Belediyesi

 

# Derince, parti, Körfez, İzmit, Kartepe, Büyükşehir, Kocaeli, AK Parti

08 Nis 2024 - 13:16 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.083.179 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL