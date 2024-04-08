BBP’nin seçilen belediye meclis üyeleri belli oldu

BBP Kocaeli Teşkilatları yapılan görüşmeler sonucu 2024 Yerel Seçimleri’ni, Cumhur İttifakı çatısı altında AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile geçirdi. AK Parti listelerinden 6 ilçede 8 belediye meclis üyesi adayı gösteren BBP Kocaeli’nin 5 adayı seçilerek belediye meclis üyesi seçildi. Derince, Körfez, Kartepe, Darıca ve Kandıra’da belediye meclis üyesi kazanan BBP 2 adayı bulunan İzmit’te meclis üyesi kazanamadı. BBP, Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi’nde meclis üyeliği de kazanamadı.

ADAY İSİM MECLİS ÜYESİ OLDUĞU BELEDİYE Samet Çetin Derince Belediyesi Bayram Kurtar Körfez Belediyesi Sedat Bal Kartepe Belediyesi Vedat Yılmaz Darıca Belediyesi Murat Küçüktecer Kandıra Belediyesi