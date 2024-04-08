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İYİ Parti 3 ilçede belediye meclis üyesi çıkardı

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2024 Yerel Seçimleri geride kalırken İYİ Parti Kocaeli’deki 3 belediyede, belediye meclis üyeliği kazandı.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
İYİ Parti 3 ilçede belediye meclis üyesi çıkardı mask
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İYİ Parti, 2024 Yerel Seçimleri’ni Kocaeli’den belediye kazanmadan geçirirken 3 ilçede belediye meclis üyeliği kazandı. Bu ilçeler meclis üyeliği seçiminde oyların yüzde 22,97’sini aldığı Çayırova, yüzde 15,94’ünü aldığı Dilovası ve yüzde 13,69’unu aldığı Gebze oldu. 6 üye Çayırova’da, 3 üye Dilovası ve 3 üye de Gebze Belediye Meclisi’nde kazanan İYİ Parti’nin kentteki toplam belediye meclis üyesi sayısı 12 oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği’ne ise sadece 1 İYİ Partili seçilebildi. 

Kocaeli Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Meclis Üyesi: İlhami Bayrak

Çayırova Belediye Meclisi İYİ Parti Meclis Üyeleri: İlhami Bayrak, Murat Tunç, Sinan Aydemir, Kader Aras, Mehmet Saraç, Fatih Yeşilkaya

Dilovası Belediye Meclisi İYİ Parti Meclis Üyeleri: Sinan Karataş, Davut Eren, Murat Kaya

Gebze Belediye Meclisi İYİ Parti Meclis Üyeleri: Birol Elüstü, Zeynep Aslan Çapçı, Yunus Umut Aydoğdu

# parti, Gebze, Büyükşehir, Kocaeli

08 Nis 2024 - 13:17 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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