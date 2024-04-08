Sadece o sigara grubuna gelmemişti, artık zamlandı

Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu. Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.
Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.
Son #sigara gurubuna da #ZamGeldi böylece zam geçmeyen sigara gurubu kalmadı. pic.twitter.com/bWwUrJl73h
— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 7, 2024
Kaynak: Haber Merkezi