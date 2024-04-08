08 Nis 2024 - 13:21 - Ekonomi

Sadece o sigara grubuna gelmemişti, artık zamlandı

Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.