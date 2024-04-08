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Sadece o sigara grubuna gelmemişti, artık zamlandı

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Philip Morris sigara grubuna gelen 8 TL'lik zammın ardından son olarak Imperial Tobacco'ya da zam geldi. Böylece grubun en ucuz sigarası 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükseldi.

Sadece o sigara grubuna gelmemişti, artık zamlandı mask
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Seçim sonrası zam yağmuru sürüyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar son olarak Imperial Tobacco grubuna 7 TL zam geldiğini açıkladı. Böylelikle Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 54 lira oldu. Philip Morris, JTI, TT ve BAT sigara gruplarına zam gelmişti.

Dündar, X hesabı üzerinden yeni zamlı listeyi paylaştı.

Kaynak: Haber Merkezi

# yeni, seçim

08 Nis 2024 - 13:21 Kocaeli- Ekonomi --- Okunma

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