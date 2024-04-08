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Hak-İş 1 Mayıs’ta Kocaeli’de

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Hak-İş Konfederasyonu 1 Mayıs İşçi Bayramını bu yıl Kocaeli’de kutlayacak. Tüm Türkiye’de bulunan üyelerini Kocaeli’deki mitinge getirmeyi hedefleyen konfederasyon, mitingi Kocaeli Kongre Merkezi önünde yapacak.

Süriye Çatak Tek
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Hak-İş 1 Mayıs’ta Kocaeli’de mask
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HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İşçilerin birlik mücadele ve dayanışma günü olan 1 Mayıs işçi bayramı için hazırlıklar başladı. Kocaeli’de içinde KESK, DİSK, TMMOB ve TTB’nin yer aldığı Emek ve Demokrasi Platformu, Türk-İş ve Hak-İş Konfederasyonlarına bağlı sendikalar 1 Mayıs hazırlıklarına başladı. Bu hazırlıklar kapsamında Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) bu yıl 1 Mayıs İşçi Bayramını Kocaeli’de kutlama kararı aldı.

YÜRÜYÜŞ OLMAYACAK

Hak-İş Sendikası tüm Türkiye’de bulunan üyelerini Kocaeli’de yapmayı planladığı 1 Mayıs işçi bayramına katmayı hedefliyor. Aralarında Hizmet-İş, Öz Çelik-İş, Öz Sağlık-İş, Öz Gıda-İş, Öz İplik-İş, Öz Sağlık-İş gibi sendikaların aralarında bulunduğu üye sendikalar üyeleri ile birlikte Kocaeli Kongre Merkezi önünde yapılması planlanan 1 Mayıs kutlamalarına katılacak. Henüz saati kesinleşmeyen mitingde yürüyüş kortejleri oluşturulmayacak, işçiler araçlarla kongre merkezinin önüne gelecek ve burada düzenlenecek mitinge katılacak.

# Kocaeli, hizmet, Türkiye

08 Nis 2024 - 13:26 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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