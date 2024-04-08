Başkan Recep Durul gençlere sözünü tuttu

Geçen sezon Türkiye şampiyonu olan U17 takımına dönemin başkanı Engin Koyun 400 bin TL prim vaadinde bulunmuş, ancak ödeme aradan yaklaşık 1 yıl geçmesine rağmen bir türlü yapılmamıştı. Yeni başkan Recep Durul bayram öncesinde gençleri sevindirdi, primin yarısını ödedi. Kalanı da bayram ertesinde verilecek.

U17’NİN ŞAMPİYONLUK PRİMİ

Başkan Recep Durul sözünü tuttu. Durul göreve geldikten kısa bir süre sonra Kocaelispor U17 takımının geçen sezon elde ettiği şampiyonlukla ilgili yönetim tarafından vaat edilen 400 bin TL’lik primi en kısa süreçte ödeyeceklerini açıklamıştı. Primin yarısı, yani 200 bin TL’nin teknik ekip ve futbolcuların hesaplarına yatırıldığı belirtildi. Kalan yarısının da bayram ertesinde ödeneceği öğrenildi.

PERSONEL MAAŞLARI DA ÖDENDİ

Bu arada personel maaş ödemelerinin de bayram öncesinde hesaplara yatırıldığı açıkladı. Kulüpten konuyla ilgili şu bilgilendirme yapıldı: ”Geçen sezon Türkiye Şampiyonu olan U17 takımının 200.000 TL tutarındaki şampiyonluk prim ödemeleri ve bayram öncesi personel maaş ödemeleri bugün itibariyle kulübümüz tarafından gerçekleştirilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız”