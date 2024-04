Tüpraş’ta geride kalan haftada Yatırım Finansman ve Bank of America’nın alımları dikkat çekti. Bank of America müşterilerinin alım satımına aracılık ettiği hisselerden Tüpraş’ta toplam 35.458.684 lot işlem gerçekleşti. İşlemlerin 19.774.442 lotu alım yönünde, 15.684.242 lotu ise satış yönünde olurken Bank of America’nın alım maliyeti 167,404 oldu. Bank of America müşterileri haftayı TÜPRAŞ hissesinde 4.090.200 lot net alış ile geride bıraktı. Haftalık alışların net TL karşılığı 684.716.263 TL oldu.

Yatırım Finansman müşterilerinin alım satımına aracılık ettiği hisselerden Tüpraş’ta geride bıraktığımız haftada toplam 4.939.126 lot işlem gerçekleşti.

İşlemlerin 3.248.155 lotu alım yönünde, 1.690.971 lotu ise satış yönünde olurken Yatırım Finansman’ın alım maliyeti 170,145 oldu. Yatırım Finansman müşterileri haftayı TÜPRAŞ hissesinde 1.557.184 lot net alış ile geride bıraktı. Haftalık alışların net TL karşılığı 264.946.538 TL oldu.

Hissede geride kalan haftada Yatırım Finansman ve Bank of America’nın alımlarına karşılık 1.424.993 lotla Ak Yatırım en çok net satış yapan kurum oldu.

TÜPRAŞ’TA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLER NE OLACAK?

Tüpraş’ın geride kalan haftada %7,89 yükselişi sonrası Yatırım Finansman ve Bank of America müşterilerinin önümüzdeki günlerde nasıl hareket edeceği merakla takip edilecek. Uzmanlar, bu alımların hissede yükseliş trendinin devam edebileceğine işaret ediyor.

Tüpraş Hisselerinde Yoğun Alım: Yatırım Finansman ve Bank of America Dikkat Çekiyor! yatırım tavsiyesi değildir.

Kaynak: Haber Merkezi