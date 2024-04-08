YRP’nin Kocaeli’de sadece 2 meclis üyesi var

2024 Yerel Seçimleri geride kalırken YRP, Türkiye geneli AK Parti ve CHP’nin ardından en fazla oy alan üçüncü parti oldu. Aldığı oy oranıyla ülke genelinde belediyeler kazanan YRP, Kocaeli’de belediye kazanamadı. Belediye meclis üyeliği seçiminde kentteki 6 ilçede yüzde 10’un üzerinde oy alan YRP sadede Gebze Belediye ve Kartepe Belediye Meclisi’nde üyelik kazandı. YRP yüzde 10’un üzerinde oy aldığı Kandıra, Körfez, Darıca ve Dilovası Belediye Meclis Üyeliği seçiminde ise meclis üyeliği kazanamadı. YRP Kocaeli geneli sadece 2 meclis üyeliği kazandı.

YRP Gebze Belediye Meclis Üyeleri: Hakan Kahraman

YRP Kartepe Belediye Meclis Üyeleri: Lütfullah Kadıoğlu