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SP’nin sadece 1 tane meclis üyesi var

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Yerel seçimlerin ardından partilerin Kocaeli’deki belediye meclis üyesi sayıları belli olmaya başladı. Saadet Partisi (SP) kentteki 12 ilçe belediyesinden sadece 1’inde meclis üyesi var.

Muhammet Emin Can
Muhammet Emin Can Tüm Haberleri
SP’nin sadece 1 tane meclis üyesi var mask
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31 Mart’ta gerçekleşen 2024 Yerel Seçimleri’ni geride bırakan SP Kocaeli Teşkilatı en iddialı oldukları Başiskele Belediye Başkanlığı seçimini alınan yüzde 15,02 oy oranıyla tamamladı. Başiskele Belediye Başkanlığı seçimini üçüncü sırada tamamlayan SP kent geneli belediye meclis üyeliği seçimlerinde de beklediğini bulamadı. Bir önceki seçimde birden fazla ilçede birden fazla belediye meclis üyesi kazanan SP, 2024 Yerel Seçimleri sonucu sadece Başiskele Belediye Meclisi’nde 1 meclis üyeliği kazandı. 

Saadet Partisi Başiskele Belediye Meclis Üyesi: Mustafa Gürsoy

# Kocaeli

08 Nis 2024 - 14:09 Kocaeli- Siyaset --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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