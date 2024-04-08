TÜPRAŞ’ta sirenler çaldı! Korkutan yangın

Tüpraş Yarımca tesislerinde öğlen saatlerinde çıkan yangın ve yükselen siyah dumanlar korkuya neden oldu. Edinilen bilgilere göre TÜPRAŞ’ın Plant 33 adlı ünitesinde bakım sırasında yangın çıktı ve ekiplerin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü olay sırasında herhangi bir yaralanma olmazken yangının söndürülüşü sırasında çıkan siyah Dumanlar havaya yükseldi yangına fabrikanın kendi itfaiye ekipleri müdahale ettiler.

TÜPRAŞ'TAN AÇIKLAMA

Öğle saatlerinde meydana gelen yangına Tüpraş'tan açıklama geldi. Yapılan açıklamada: ''8 Nisan 2024 tarihinde İzmit Rafinerimizde bulunan İzomerizasyon Ünitemizde alevlenme olmuştur. Ekiplerimiz kısa sürede duruma müdahale etmiş olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Olaydan etkilenen çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Rafinerimizdeki üretim faaliyetlerimiz planlarımız paralelinde devam etmektedir.'' ifadelerine yer verildi.