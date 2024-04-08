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Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji robotik takımından büyük başarı

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Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji öğrencilerinin oluşturduğu Defuse Robotics takımı Haliç ve Marmara Regıonal yarışmalarında Rookie Inspıratıon ve Rookie All Star ödüllerini kazandı. Takım bu derecelerle Houstan’da düzenlenecek dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Yavuz Solmaz
Yavuz Solmaz Tüm Haberleri
Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji robotik takımından büyük başarı mask
Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji robotik takımından büyük başarı
Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji robotik takımından büyük başarı
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KISA SÜREDE EN PRESTİJLİ YARIŞMAYA KATILDILAR

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji öğrencileri aldıkları eğitimler ile Türkiye ve dünya da gerçekleştirilen çeşitli yarışmalara katılım gösteriyor. Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji öğrencilerinin oluşturduğu Defuse Robotics takımı 2023 yılının mayıs ayında kurulmuş ve kısa sürede dünyanın en prestijli robot yarışması olan First Robotic Competition (FRC) yarışmasına katılma başarısı göstermiştir.

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji robotik takımından büyük başarı

HOUSTON’DA DÜNYA YARIŞMASINA KATILACAKLAR

Özel Adem Ceylan Final Teknik Anadolu Lisesi Defuse Robotics takımı aylar süren çalışmalarının sonucunda geçtiğimiz ay Haliç ve Marmara Regional yarışmalarında Rookie Inspıratıon ve Rookie All Star ödüllerini kazandı. Öğrenciler bu kazandıkları ödüllerle birlikte Houstonda yapılacak olan dünya şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Özel Adem Ceylan Final Teknik Koleji robotik takımından büyük başarı

# Türkiye

08 Nis 2024 - 14:53 Kocaeli/ İzmit- Eğitim --- Okunma

Mahreç  Yavuz Solmaz

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