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08 Nis 2024 - 14:56- Gündem G:

Kocaeli’de memurların mesai saati değişti

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Kocaeli Valiliği, memurların mesai saatinin değiştiğini duyurdu.

Kocaeli’de memurların mesai saati değişti mask
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Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilimizde görevli memurların mesai saatiyle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:" 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri 15.04.2024 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır."

       MESAİ SAATLERİ

SABAH

ÖĞLE TATİLİ

ÖĞLEDEN SONRA

08.30/12.30

12.30/13.30

13.30/17.30

Kaynak: Haber Merkezi

# çalışma, Kocaeli

08 Nis 2024 - 14:56 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

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