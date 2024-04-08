Kocaeli’de memurların mesai saati değişti

Kocaeli Valiliği’nden yapılan açıklamada, ilimizde görevli memurların mesai saatiyle ilgili olarak şu açıklama yapıldı:" 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 100. Maddesi gereğince, ilimiz kamu kurum ve kuruluşları mesai saatleri 15.04.2024 tarihinden itibaren aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Bazı kamu kurum ve kuruluşları için özel kanun, tüzük ve talimatla tespit edilmiş olan çalışma saatlerinin uygulanmasına ilişkin esaslar saklıdır."

MESAİ SAATLERİ SABAH ÖĞLE TATİLİ ÖĞLEDEN SONRA 08.30/12.30 12.30/13.30 13.30/17.30

Kaynak: Haber Merkezi