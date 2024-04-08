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Benzin, motorin ve LPG’de gizli zam! Tatil yoluna düşenlere şok

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9 günlük bayram tatilinde yola çıkanlar sürpriz yaşadı. Akaryakıt fiyatlarında bayram tatili öncesi gizli zam yapıldı.

Benzin, motorin ve LPG’de gizli zam! Tatil yoluna düşenlere şok mask
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9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte akaryakıt fiyatlarına gizli bir zam geldi. Tatilcilerin yola çıkmasının ardından benzin ve motorin fiyatlarında yaşanan artış, vatandaşın cebini yakıyor. Brent petrol fiyatlarındaki yükselişin ardından akaryakıt fiyatlarına gelen zam, vatandaşın cebini yakıyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkanlar, gelen gizli zam sonrası tepki gösterdi. Benzin, motorin ve LPG fiyatlarına yapılan zam, yakıt fiyatlarına doğrudan yansıdı. Bayram tatilinin ilk gününde benzine 6 kuruş, motorine ise 9 kuruş zam yapıldı. Gelen zam, vatandaşları çileden çıkardı.

Kocaeli ortalama akaryakıt fiyatları:

Güncel akaryakıt fiyatları ise şu şekilde: benzinin litresi 44.45, motorinin litresi 43.03, LPG 23,59 TL.

Kaynak: Haber Merkezi

# Ramazan, Ramazan Bayramı, Kocaeli

08 Nis 2024 - 15:29 Kocaeli/ İzmit- Ekonomi --- Okunma

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