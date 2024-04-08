ETE YAPIN ZAM ESNAFI ZOR DURUMDA BIRAKIYOR

Kocaeli Lokantacılar Odası Başkanı İlhan Haftacı, yapılan zam ile ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Artan maliyetler karşısında lokantalarımızda fiyat tarifelerimiz güncelliğini yitirmiş, esnafımız çok zor durumda kalmaktadır. Vatandaşımızın alım gücü düştükçe, esnafımızın satışları oldukça etkilenmektedir. Yapılan ithalatlar kısa vadede çözüm olabilir ama uzun vadede piyasanın daralmasına sebep olmaktadır. Arz talebi karşılamadığından dolayı fiyatların yükselmesine sebep olmaktadır.



ESNAF GÜNAH KİÇİSİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

Enflasyonla mücadelede bazıları tarafından üretici ve Esnafımız günah keçisi olarak gösterilmektedir. Zamların sebebi biz değiliz. Bu olay bugünün meselesi değildir. Geçmişten bugüne kadar yapılan tedbir hatalarının yansımasıdır. Yetiştirilen bir sığır en az 18-24 ay sonra verimli hale gelir. İki yıl önce radikal kararlar alınmış olsaydı, süt fiyatlarına baskı yapmayarak, inek kesimlerinin önüne geçilseydi, bugün bu durumlara düşmezdik.



ÜRETECİ DESTEKLENMELİ

Üretici son birkaç yıldır maliyetlerden dolayı daralmaya gitmesine sebep oldu. Uzun vadede Üretici mutlaka desteklenmelidir, Anayı kesersen danayı bulamazsın demiştik. Bu durumla ilgili herhangi bir çalışma yapılmaz ise, et konusunda yurtdışına bağımlı kaldığımız son günlerde, yılsonuna kadar etin kilogram fiyatı 1000 TL bandına gelebilir. Arz ve talep dengesi birbirini karşılamayınca, sattığı malı yerine koyamaz hale gelen üretici, bu durumda fiyatların yükselmesine sebep olmaktadır.



EST DURUMA EL ATMALI

Et ve Süt Kurumu duruma el koymalı, ithal edilen canlı hayvan ve karkas etleri piyasa spekülatörlerinin eline kaptırmadan piyasayı dengelemelidir. Aksi takdirde devam edilirse, ithalat yaptığımız ülkelerin çiftçilerinin ekmeğine yağ sürümeye devan ederiz Enflasyonu önlemeyi bırakın, et krizi ile karşı karşıya kalır, fiyatlar yılbaşına kadar bin lira bandına gelebilir. Yetkilileri acil önlem almaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi