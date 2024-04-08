İlk mecliste konuşan Sertif Gökçe:“Derince’nin hak ettiği projeleri hayata geçireceğiz”

YENİ DÖNEMİN İLK MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ

Derince Belediyesi Nisan Ayı olağan meclis toplantısı Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste gruplar ilk kez bir araya gelirken Cumhur İttifakı listesinden giren BBP Meclis Üyesi Samet Çetin, MHP Meclis Üyeleri Haluk Akyüz ve Ayhan Aksoy kendilerine ayrılan ayrı yerde oturdu.

BU MECLİS UYUMLU ŞEKİLDE ÇALIŞACAK

Meclis toplantısı öncesinde Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe yaptığı konuşmada , “31 Mart’ta bir yerel seçim gerçekleştirdik. Halkın iradesi ile böyle bir tablo oluştu. Umuyorum ki bu meclis uyumlu şekilde çalışacak ve Derince’nin hak ettiği bütün projeleri hayata geçireceğiz. Derince halkı 5 yıl boyunca yapacağımız projeleri bu meclis ile hayata geçireceğimizden şüphem yok.

HALKIN VERDİĞİ GÖREVİ YERİNE GETİRECEĞİZ

Süreç içerisinde meclis üyelerimizle beraber, STK ve siyasi partiler ile uyumlu bir çalışma sergileyeceğimize emin olun. Halka rağmen bir çalışma yapmayacağız. Derince’nin sorunlarına çözüm getireceğiz. Genç ve Derince’ye katkı sunacak bir ekip var. Halk bize görev verdi bizde bu görevi yerine getireceğiz. Ben günde 16-17 saat çalışırım, sizden de çok çalışmanızı bekliyorum” dedi.