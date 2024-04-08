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Körfez Yardım Sevenler Derneği’nden 250 koli

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Türkiye Yardım Sevenler Derneği Körfez Şubesi, Ramazan ayı kapsamında 250 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ve çok sayıda aileye de para kart verdi. Burslu öğrencilerin burs yardımları da bayram öncesi hesaplara yatırıldı.

Binali Aslan
Binali Aslan Tüm Haberleri
Körfez Yardım Sevenler Derneği’nden 250 koli mask
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Körfez Atalar Mahallesi Yarımca Kültür Merkezi’nin alt katında hizmet veren Türkiye Yardım Sevenler Derneği Körfez Şubesi yönetimi, Faika Tırpanlar başkanlığında toplanarak Ramazan ayı yardım çalışmalarını değerlendirdi. Ramazan ayı kapsamında ihtiyaç sahibi 250 aileye kumanyaların yer aldığı yardım kolisi dağıtıldı. Aynı şekilde ailelere çok sayıda para kart dağıttırılırken, burs verilen öğrencilerin paraları da bayram öncesi hesaplara yatırıldı. Tırpanlar, hayırseverlerden şimdi Kurban Bayramı öncesi destek ve yardımları beklediklerini söyledi.

# Türkiye, hizmet, Körfez, Ramazan, para

08 Nis 2024 - 16:16 Kocaeli/ Körfez (Tütünçiftlik)- Gündem --- Okunma

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