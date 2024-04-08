08 Nis 2024 - 16:16 - Gündem

Körfez Yardım Sevenler Derneği’nden 250 koli

Türkiye Yardım Sevenler Derneği Körfez Şubesi, Ramazan ayı kapsamında 250 ihtiyaç sahibi aileye yardım kolisi ve çok sayıda aileye de para kart verdi. Burslu öğrencilerin burs yardımları da bayram öncesi hesaplara yatırıldı.