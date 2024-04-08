Derince Belediyesi'nde komisyonlar belli oldu

YENİ DÖNEMİN İLK MECLİSİ GERÇEKLEŞTİ



Derince Belediyesi Nisan Ayı olağan meclis toplantısı Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, başkanlığında belediye meclis salonunda yapıldı. Meclis toplantısında 19 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. Mecliste gruplar ilk kez bir araya gelirken Cumhur İttifakı listesinden giren BBP Meclis Üyesi Samet Çetin, MHP Meclis Üyeleri Haluk Akyüz ve Ayhan Aksoy kendilerine ayrılan ayrı yerde oturdu.

ENCÜMEN ÜYELERİ BELİRLENDİ



Yeni dönemin ilk meclisinde belediyesi komisyon seçimleri yapıldı. Meclis toplantısında 1. Başkanvekilliğine Abdurrahman Akgül, 2. Başkanvekilliğine Saniye Türk, Meclis asil katip üyeliğine Evrim Gülsoy ve Melih Can Er, yedek katip üyeliklerine Emre Şimşek ile Serhat Tanyıldız seçildi. Encümen üyeliklerine ise Ali Günerhan, Ali Avcı ve Hüseyin Parlak yapılan gizli oylama sonunda seçilmiş oldu.

KOMİSYONLAR BELLİ OLDU

İmar Komisyon üyeleri: Ünal Ekşi, Ertan Karakaş, Serhat Tanyıldız, Kenan Yalçın, Haluk Akyüz

Plan Bütçe Komisyon üyeleri: Hakan Korel, İsmail Bilgin, Evrim Gülsoy, Arif İpek, Ramazan Bostan

Çevre ve Sağlık Komisyon üyeleri: İbrahim Karnıaçık, Saniye Türk, İsmail Çelik, Züleyha Uslu, Samet Çetin,

Eğitim ve Kültür ve Gençlik Spor Komisyon üyeleri: Melih Can Er, Abdurrahman Akgül, 3- Saniye Türk, Mustafa Kaçmaz, Mutlu Karakaş

Çeşitli İşler Komisyonu üyeleri: Asuman Ekerer, İsmail Çelik, Yunus Emre Şimşek, Hıdır Aydın, Ayhan Aksoy

Marmara Belediyeler Birliği üyeleri: 1- Mehmet Nuri Paşa 2- Hüseyin Parlak (Yedek)

TÜRK DÜNYASI BELEDİYELER BİRLİĞİ KOMİSYONA GİTTİ



Derince Belediye Başkanı Sertif Gökçe, Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nden çıkılmasını öngören madde için “Bu birliğin atıl durumda olduğunu gördük. Hiçbir toplantıya katılamamışız ve belediyemize ekonomik olarak bir yük getirmektedir. Bu yüzden kuruldan çıkma kararı aldık” dedi. Gökçe’nin sözlerine karşı söz isteyen Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyesi Ayhan Aksoy, “Bu birliğin amacı Türk Dünyası’nda aynı dili konuşan 30 ülkenin 1273 üyesinin bir arada olduğu bir birlik. İstanbul’da yapılan birkaç toplantıya katılım sağlandı. Bunu bir daha düşünerek değerlendirmenizi rica ediyorum” dedi. Gökçe, Aksoy’a cevap vererek “Ben sordum, katılmadık atıl durumdadır denildi. Komisyona havale edelim” ifadelerinde bulunurken ilgili madde komisyona havale edildi.

HALKIMIZ EN GÜZEL CEVABI VERMİŞTİR



Mecliste görüşülen Derince Belediyesi’nin de üye olduğu Anadolu Belediyeler Birliği Üyeliğinden oy çokluğu ile çıkıldı. Derince Belediyesi Meclisi’nin mayıs ayından itibaren görüntülü ve sesli kaydedilmesi maddesi oy birliği kabul edildi. Mecliste ayrıca 2023 yılı faaliyet raporu oylandı. Denetim raporu maddesinde söz alan belediye başkan yardımcısı Mehmet Nuri Paşa, “2023 yılına ait yaptığımız denetimde kamu kaynaklarının etkin kullanılması konusunda yaşananlara halkımız en güzel cevabı vermiştir. Bu konuda Derince halkımıza teşekkür ediyorum.”