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41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu. Olayla ilişkin soruşturma başlatıldı.

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
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Olay, Fatih Mahallesi Öngelen Sokak’taki 2 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 yaşındaki Selda D. evinde hareketsiz şekilde bulundu. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasıyla adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Selda D.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri sokakta ve evde çalışma gerçekleştirdi. Cumhuriyet savcısının da incelemelerinin ardından Selda D.’nin cansız bedeni Kocaeli Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Selda D.’nin ölüm sebebi otopsi işlemlerinin ardından kesinlik kazanacak.

41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
41 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu

Kaynak: İHA

# Kocaeli, çalışma, sevk, polis

08 Nis 2024 - 16:29 Kocaeli/ İzmit- Asayiş --- Okunma

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