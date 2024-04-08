Emek ve Demokrasi Platformu 1 Mayıs’ı İzmit Kent Meydanı'nda kutlamak istiyor

Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu, yaptığı toplantıda 1 Mayıs’ı İzmit Kent Meydanı’nda kutlamak istediklerini açıkladı. Kocaeli Emek ve Demokrasi Platformu’ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Kocaeli’de 2024 1 Mayıs’ının mümkün olan en geniş, en kitlesel, en coşkulu şekilde kutlanabilmesi için hazırlıklarımıza başlamış bulunuyoruz. Kocaeli’deki tüm sendikalarımızı, tüm demokratik kitle örgütlerimizi, tüm halkımızı 1 Mayıs Kocaeli mitingimiz ve yürüyüşümüzde biraraya gelmeye, hep birlikte yoksulluğa, işsizliğe, sömürüye ve baskıya karşı yanyana, kolkola yürümeye, sözümüzü hep birlikte söylemeye davet ediyoruz. Kocaeli’de 1 Mayıs kutlamalarımızı, yıllardır bu şehrin 1 Mayıs güzergahı olan İzmit Yürüyüş Yolunda başlatmak istiyoruz. Bu şehrin işçileri ve emekçileri olarak Merkez Bankası önünde toplanarak İzmit Kent Meydanı’na yürümek ve burada 1 Mayıs’ı coşkuyla kutlamak istiyoruz. Tüm Kocaeli halkını 1 Mayıs emekçilerin uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma gününde insanca bir yaşam talebimizle 1 Mayıs yürüyüşümüze ve mitingimize davet ediyoruz!.”

Kaynak: Haber Merkezi