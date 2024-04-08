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Göztepe maçından ne kadar ceza alacağız?

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Göztepe maçıyla ilgili disiplin kuruluna sevk edilen Kocaelispor’un cezası yarın açıklanacak. Bir maç seyircisiz oynama yaptırımıyla, Giresun maçının boş tribünler önünde oynanması söz konusu.

Hayrettin Albayrak
Hayrettin Albayrak Tüm Haberleri
Göztepe maçından ne kadar ceza alacağız? mask
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PFDK YARIN TOPLANIYOR

3-2 kazanılan Göztepe maçıyla ilgili saha olayları, küfürlü tezahürat ve talimatlara aykırı hareket nedeniyle Disiplin Kurulu’na sevk edilen Kocaelispor’un cezası yarın belli olacak.  PFDK haftalık toplantısını öğleden sonra yapacak. Akşam saatlerinde kararların TFF sitesinden ilan edilmesi bekleniyor.

1 MAÇ SEYİRCİSİZ GELEBİLİR

Yeşil-Siyahlı taraftarlara 1 veya 2 maç bloke cezasının yanında, kulübe bir maç seyircisiz oynama yaptırımı gelebileceği belirtildi. Kocaelispor’un pazar akşamı son sırada yer alan Giresunspor maçını taraftarından yoksun oynaması söz konusu. Bu arada Göztepe’ye yüklü para, taraftarına bloke cezası gelmesi bekleniyor.

# kocaelispor, sevk, para, göztepe

08 Nis 2024 - 17:19 Kocaeli/ İzmit- Spor --- Okunma

Mahreç  Hayrettin Albayrak

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