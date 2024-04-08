Orhan Filiz: Hayallerimiz büyük

“KISA ZAMANDA ÇOK İŞ YAPTIK”

Genç teknik adam yaptığı açıklamada, “ Maltaspor Kulübü A takımımız,U-18 takımımız, U-17 takımımız bu sezon toplam 32 maçta 26 galibiyet, 6 beraberlik ve namağlup şekilde yoluna devam ediyor. U-17 ve U-18 takımlarımız 2 yıldır gruplarında mağlubiyet yaşamıyorlar ve şampiyon oluyorlar. 2020 yılında kurulmuş tüm kategorilere katılıp yarışan ilk kez A Takıma katılım sağlamış bir amatör kulüp için çok önemli bir başarı elde ettiğimizi düşünüyorum”

“AYNI SİSTEME BAĞLI YETİŞTİRİYORUZ”

Maltaspor Genel Koordinatörü Orhan Filiz, “Zamana ihtiyacımız var. Hayallerimiz büyük yapacağımızdan eminiz ekibimiz ile gece gündüz çalışıyoruz. Ayrıca 3 takımımızın sporcularını da kendi yetiştirme oranımız %95. Bizler tüm sporcularımızı Futbol Akademisinden A takımımıza kadar aynı sistem üzerinde birbirine bağlı şekilde yetiştirip bir model uygulamaya, kendi futbol kültürümüzü oturtmaya özen gösteriyoruz” ifadelerine yer verdi.