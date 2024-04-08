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Süper Lig Play-Off  yarışı kızışıyor

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Süper Amatör Lig Play-Off’ta heyecan her geçen hafta artıyor. Geçen hafta oynanan Bağdatspor-Karamürselspor ve Beylikbağıspor-Çayırovaspor maçları çok önemliydi. Merakla beklenen Bağdatspor-Karamürselspor maçı golsüz bitti.

Gökhan Beşiktaş
Gökhan Beşiktaş Tüm Haberleri
Süper Lig Play-Off  yarışı kızışıyor mask
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ÇAYIROVA PES ETMİYOR

Ligin ikinci yarısının ilk maçının oynandığı haftada haftanın maçında Bağdatspor ile Karamürselspor Avni Kalkavan Stadı’nda karşı karşıya geldi, mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Bağdatspor 6 maç sonunda 12 puana ulaşırken, Karamürselspor 10 puanda kaldı. Grubun favorilerinden Çayırovaspor ise haftayı Beylikbağı deplasmanından aldığı 3 puanla 9 puana yükseldi, iddiasını sürdürmeyi başardı. Çayırovaspor’un ligdeki son iki maçının birisi deplasmanda Bağdat ile son maçı ise sahasında Karamürselspor ile olacak.

KÖRFEZ UMDUĞUNU BULAMADI

Darıca Türkeli’ye deplasmanda konuk olan Körfez Gençlerbirliği sahadan 4-2 mağlup ayrıldı, haftayı puansız kapattı. Darıca Türkeli puanını 7’ye çıkartarak ikinci sıradaki Karamürsel’in 3 puan gerisinde umutlarını korurken 3 puanda kalan Körfez Gençlerbirliği ise ilk iki yarışında kapanması pek kolay olmayacak bir yara aldı. Grupta gelecek haftada nefes kesen maçlar oynanacak. Karamürselspor 8 puanlı Beylikbağı’nı konuk ederken lider Bağdat son sıradaki Körfez’e konuk olacak. Son kozlarını oynayan Darıca Türkeli ise ilk ikinin güçlü adaylarından Çayırovaspor’a konuk olacak.


SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU

Takim Adi

 

O

 

G

 

B

 

M

 

A

 

Y

 

P

 

1-Bağdat Spor

6

3

3

0

7

2

12

2-Karamürselspor

6

2

4

0

4

2

10

3-Çayırovaspor

6

3

0

3

9

8

9

 4-Beylikbağıspor

6

2

2

2

7

8

8

5-Türkeli Gençlik

6

2

1

3

8

8

7

6-Körfez G.B

6

1

0

5

4

11

3

 

TOPLU SONUÇLAR

Bağdatspor: 0 Karamürselspor: 0

Beylikbağıspor: 2 Çayırovaspor: 4

Türkeli Gençlik: 4 Körfez GB: 2

HAFTANIN MAÇLARI

13 NİSAN PAZAR

Karamürsel Stadı

14.00 Karamürselspor-Beylikbağı

Körfez Esentepe Stadı

15.00 Körfez GB- Bağdatspor

Çayırova Stadı

15.00 Çayırovaspor-Darıca Türkeli Gençlik

 

 

# Körfez

08 Nis 2024 - 18:21 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Gökhan Beşiktaş

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