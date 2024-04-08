Süper Lig Play-Off  yarışı kızışıyor

ÇAYIROVA PES ETMİYOR
Ligin ikinci yarısının ilk maçının oynandığı haftada haftanın maçında Bağdatspor ile Karamürselspor Avni Kalkavan Stadı’nda karşı karşıya geldi, mücadele golsüz beraberlikle sonuçlandı. Bu sonuçla Bağdatspor 6 maç sonunda 12 puana ulaşırken, Karamürselspor 10 puanda kaldı. Grubun favorilerinden Çayırovaspor ise haftayı Beylikbağı deplasmanından aldığı 3 puanla 9 puana yükseldi, iddiasını sürdürmeyi başardı. Çayırovaspor’un ligdeki son iki maçının birisi deplasmanda Bağdat ile son maçı ise sahasında Karamürselspor ile olacak.
KÖRFEZ UMDUĞUNU BULAMADI
Darıca Türkeli’ye deplasmanda konuk olan Körfez Gençlerbirliği sahadan 4-2 mağlup ayrıldı, haftayı puansız kapattı. Darıca Türkeli puanını 7’ye çıkartarak ikinci sıradaki Karamürsel’in 3 puan gerisinde umutlarını korurken 3 puanda kalan Körfez Gençlerbirliği ise ilk iki yarışında kapanması pek kolay olmayacak bir yara aldı. Grupta gelecek haftada nefes kesen maçlar oynanacak. Karamürselspor 8 puanlı Beylikbağı’nı konuk ederken lider Bağdat son sıradaki Körfez’e konuk olacak. Son kozlarını oynayan Darıca Türkeli ise ilk ikinin güçlü adaylarından Çayırovaspor’a konuk olacak.
SÜPER AMATÖR LİGİ PLAY-OFF GRUBU
TOPLU SONUÇLAR
Bağdatspor: 0 Karamürselspor: 0
Beylikbağıspor: 2 Çayırovaspor: 4
Türkeli Gençlik: 4 Körfez GB: 2
HAFTANIN MAÇLARI
13 NİSAN PAZAR
Karamürsel Stadı
14.00 Karamürselspor-Beylikbağı
Körfez Esentepe Stadı
15.00 Körfez GB- Bağdatspor
Çayırova Stadı
15.00 Çayırovaspor-Darıca Türkeli Gençlik