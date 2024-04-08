Hasan Alemdar: Durmak yok

“HAKLI GURUR YAŞIYORUZ”

Kocaeli Bayan FK’da Teknik Direktör Hasan Alemdar sosyal medya hesabından biten sezonla ilgili yaptığı paylaşımda, “Yolculuğumuzun, görünenden daha güzel olduğu bir sezonu bugün oynadığımız son maçımız ile tamamlıyoruz. Kadınlar 1.Ligini, ligin en genç kadrosu, yabancısı olmayan, tamamı alt yapımızdan oluşan oyuncu kadromuz ile Play-off oynayarak bitirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Hedefimizin tabloda görünenden çok, kadın futboluna katkı sunmak amacı ile çıktığımız bu yolda bu sene alt yapımızdan 2008 doğumlu 3 oyuncumuzu A takımımıza kazandırdık. Yeni sezonda bu sayıyı arttırmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Bizde durmak yok” ifadelerine yer verdi.