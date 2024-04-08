Hereke Yıldız başardı

HİSAREYNSPOR MAÇA ÇIKMADI

Play-Off’a başlarken en iddialı takımlar arasında gösterilen Hisareynspor, ilk maçını çok iyi başlangıç yapmıştı. Ancak 4 puanda kalan, son hafta iddiasını kaybeden Hisareynspor, Hereke Yıldızspor ile pazartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda oynayacağı maça gelmedi. 8 puanla son haftaya ikinci sırada giren Hereke Yıldızspor, kazanması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılacaktı. Hisareynspor takımı maça da çıkmayınca 3-0 hükmen kazanıp, Play-Off’tan Türkiye Şampiyonası’na giden ikinci takım oldu.