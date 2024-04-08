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Hereke Yıldız başardı

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U-18 Ligi Elit Play-Off’ta Gölcükspor’dan sonra Türkiye Şampiyonası’na giden takım Hereke Yıldızspor oldu. Kırmızı-Yeşilli ekip, Hisareynspor ile oynayacağı maçta rakip takım sahaya çıkmayınca 3-0 hükmen kazandı, işi bitirdi.

Kenan Meriç
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Hereke Yıldız başardı mask
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HİSAREYNSPOR MAÇA ÇIKMADI

Play-Off’a başlarken en iddialı takımlar arasında gösterilen Hisareynspor, ilk maçını çok iyi başlangıç yapmıştı. Ancak 4 puanda kalan, son hafta iddiasını kaybeden Hisareynspor, Hereke Yıldızspor ile pazartesi günü Avni Kalkavan Stadı’nda oynayacağı maça gelmedi. 8 puanla son haftaya ikinci sırada giren Hereke Yıldızspor, kazanması halinde Türkiye Şampiyonası’na katılacaktı. Hisareynspor takımı maça da çıkmayınca 3-0 hükmen kazanıp, Play-Off’tan Türkiye Şampiyonası’na giden ikinci takım oldu.

# Türkiye, hafta

08 Nis 2024 - 18:44 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Kenan Meriç

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