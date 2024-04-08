Derince’de bayram temizliği

Derince Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmasında bulundu. Mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenlemesi işlemlerini de yapan Derince Belediyesi ekipleri tarafından özellikle Arefe Günü ve Ramazan Bayramı sürecinde yoğun şekilde gerçekleşecek olan kabristan ziyaretleri için mezarlıkları hazır hale getirildi. Diğer yandan cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin her noktasında parkların bakımı, yeşil alanların ve yolların temizliği de ekipler tarafından yapılarak bayram hazırlıkları tamamlandı.

Kaynak: BÜLTEN