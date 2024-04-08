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Derince’de bayram temizliği

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Derince Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi mezarlıklarda ve tüm ilçede temizlik ve bakım çalışmalarını titizlikle gerçekleştirdi

Derince’de bayram temizliği mask
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Derince Belediyesi ekipleri Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların ziyaretlerini daha rahat ve huzurlu bir şekilde gerçekleştirmeleri için mezarlıklarda kapsamlı temizlik çalışmasında bulundu. Mezarlıklarda ot biçme ve temizlik çalışmalarının yanı sıra, çevre düzenlemesi işlemlerini de yapan Derince Belediyesi ekipleri tarafından özellikle Arefe Günü ve Ramazan Bayramı sürecinde yoğun şekilde gerçekleşecek olan kabristan ziyaretleri için mezarlıkları hazır hale getirildi. Diğer yandan cadde ve sokaklar başta olmak üzere ilçenin her noktasında parkların bakımı, yeşil alanların ve yolların temizliği de ekipler tarafından yapılarak bayram hazırlıkları tamamlandı.

Kaynak: BÜLTEN

# Derince, HER, Ramazan, Ramazan Bayramı

08 Nis 2024 - 19:38 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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