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Başkan Büyükgöz'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı

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Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün 86 yaşında hayatını kaybeden annesi Selfiraz Büyükgöz toprağa verildi.

Başkan Büyükgöz'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı mask
Başkan Büyükgöz'ün annesi son yolculuğuna uğurlandı
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Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde vefat eden Büyükgöz'ün yakınları tarafından alınan cenazesi, Darıca ilçesine bağlı Emek Mahallesi'ndeki Fatih Camisi'ne getirildi. Başkan Zinnur Büyükgöz ve aile yakınları, cenaze töreninde taziyeleri kabul etti.

Büyükgöz'ün cenazesi, ikindi vakti kılınan namazın ardından Nenehatun Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Büyükgöz'ün ailesi ve yakınlarının yanı sıra  Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ilçe belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

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08 Nis 2024 - 19:45 - Gündem --- Okunma

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