Kocaeli'de bayramda hava nasıl olacak?

Hava sıcaklıkları da mevsim normalleri düzeyinde yaşanacak. Kuzeyli rüzgarlar, sıcaklıkların biraz düşük hissedilmesine yol açacak. Meteoroloji’nin tahminlerine göre bayram süresince havanın şu şekilde olması bekleniyor.

AREFE: Parçalı bulutlu. En yüksek sıcaklık 2, en düşük 9 derece bekleniyor. Rüzgarlar kuzeydoğudan esecek.

1.GÜN: Az bulutlu, açık geçecek. En düşük sıcaklık 10, en yüksek 23 derece bekleniyor. Rüzgarlar kuzeydoğudan esecek.

2.GÜN: Hava parçalı bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 9, en yüksek 24 derece bekleniyor. Rüzgarlar kuzeydoğudan esecek.

3.GÜN: Hava çok bulutlu geçecek. En düşük sıcaklık 10, en yüksek 26 derece bekleniyor. Rüzgarlar kuzeydoğudan esecek.

Kaynak: Haber Merkezi