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Prometeon’un sözleşmeli işçileri haklarını istiyor

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Kartepe’de üretim yapan Prometeon fabrikasında sözleşmeli olarak geçtiğimiz yıl işe alınan işçiler mağdur.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Prometeon’un sözleşmeli işçileri haklarını istiyor mask
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13 aydır fabrikada çalıştıklarını söyleyen işçiler, “Biz burada 13 aydır çalışan 300 işçiyiz. Yeni sözleşmeli çalışanlar da geldi. Ama biz ilk alınanlar ne kadroya alındık, ne de haklardan yararlanabiliyoruz. Maaşlarımız dışında burada kadrolu işçilere verilen hiçbir sosyal haktan yararlanamıyoruz. Gerçekten çok mağduruz. Ağır iş kolunda çalışıyoruz ama ağır iş kolu çalışanları ile aynı haklara sahip değiliz. Bu konuda artık sesimizin duyulmasını istiyoruz. Lastik-İş Sendikası toplu iş sözleşmesi yaparken bizi görmezden gelmemeli. İşveren de bize diğer işçiler gibi davranmalı. Çünkü biz onlarla aynı işi yapıyoruz” dedi.

# sosyal, yeni

08 Nis 2024 - 20:05 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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