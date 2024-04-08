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Gebzespor’da umut bitmedi

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Bölgesel Amatör Lig 2.Grup’ta kent derbisinde Gebzespor ile Gölcükspor karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı Gebzespor son dakikada attığı golle kazanırken, lider Çorlu ise İFA engeli tek golle aştı.

Gebzespor’da umut bitmedi mask
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İLK GEBZESPOR ÖNDE

Liderin 4 puan gerisinde haftaya başlayan Gebzespor, sahasında oynadığı maçta kentimizin bir diğer temsilcisi Gölcükspor ile karşı karşıya geldi. Adem Parlak’ın 21.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Gebzespor, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. 23.dakikada Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner kırmızı kart gördü. Maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

90+8’DE GELEN GOL

 İlk yarısı bu skorla biten maçın ikinci yarısında Gölcükspor, 53.dakikada Burak Toker’in golüyle eşitliği sağladı. Gebzespor’da Oluş, 74.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 77.dakikada ise Gölcükspor’da stoper Oğuzhan Kol direk kırmızı kart gördü. 9 dakika uzatma eklenen maçın 90+8.dakikaasında Adem Parlak bir kez daha sahneye çıktı, skoru 2-1 yaptı. Maçı 2-1 kazanan Gebzespor, şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıdı.

 

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

 

O

G

B

M

A

Y

P

1.ÇORLU SPOR 1947

25

19

4

2

62

12

61

2.GEBZESPOR

24

18

3

3

62

11

57

3.TAÇSPOR

25

15

4

6

44

16

49

4.FERİKÖY

24

14

5

5

48

23

47

5.İFA

24

13

7

4

49

20

46

6.GÖLCÜKSPOR

24

12

5

7

35

27

41

7.KULLAR 1975 SPOR

24

11

5

8

46

21

38

8.DİLİSKELESİSPOR

24

11

4

9

35

23

37

9.KEŞAN SPOR

24

9

6

9

35

28

33

10.KAPAKLISPOR

25

10

3

12

49

44

33

11.UZUNKÖPRÜSPOR

24

7

2

15

20

38

23

12.YUVACIKSPOR

25

7

1

17

27

53

22

13.SARAY SPOR 1953

24

6

3

15

24

40

21

14.BABAESKİSPOR

24

1

1

22

10

98

4

15.LÜLEBURGAZSPOR

24

1

3

20

8

100

3

 

Kaynak: Spor servisi

08 Nis 2024 - 20:24 Kocaeli- Spor --- Okunma

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