Gebzespor’da umut bitmedi

İLK GEBZESPOR ÖNDE

Liderin 4 puan gerisinde haftaya başlayan Gebzespor, sahasında oynadığı maçta kentimizin bir diğer temsilcisi Gölcükspor ile karşı karşıya geldi. Adem Parlak’ın 21.dakikada attığı golle 1-0 öne geçen Gebzespor, ilk yarıyı bu skorla tamamladı. 23.dakikada Gölcükspor Teknik Direktörü Ömer Faruk Uzuner kırmızı kart gördü. Maçın ilk yarısı 1-0 sona erdi.

90+8’DE GELEN GOL

İlk yarısı bu skorla biten maçın ikinci yarısında Gölcükspor, 53.dakikada Burak Toker’in golüyle eşitliği sağladı. Gebzespor’da Oluş, 74.dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. 77.dakikada ise Gölcükspor’da stoper Oğuzhan Kol direk kırmızı kart gördü. 9 dakika uzatma eklenen maçın 90+8.dakikaasında Adem Parlak bir kez daha sahneye çıktı, skoru 2-1 yaptı. Maçı 2-1 kazanan Gebzespor, şampiyonluk umutlarını son haftalara taşıdı.

BAL 2.GRUP PUAN DURUMU

Kaynak: Spor servisi