Adnan Turan: Belediyeyi yüzde 25 borçla aldım yüzde 1’le bıraktım

Yerel seçim sürecinde yeniden aday gösterilmeyen Adnan Turan, belediye başkanı seçilen Erol Ölmez’in mazbata alması sonrası bir veda mesajı yayınladı. Adnan açıklamasında belediyeyi yüzde 25 borçla alıp yüzde 1’le görevi devrettiğini söylerken şu ifadeleri kullandı:

KASADA 3.7 MİLYON TL

“Kıymetli Hemşerilerim; 2019 yılından bugüne 5 yıllık dönemde belediye başkanı olarak sizlere ve sevdamız Kandıra’ya hizmet etmenin onur, gurur ve mutluluğunu yaşadım. Görev yaptığımız süreç içerisinde hiçbir mahallemizi ve vatandaşımızı ayırt etmeksizin, gönül belediyeciliği şiarıyla çalıştık. Kandıra'mızın menfaatlerini göz önünde bulundurarak sizlerle el ele, gönül gönüle hizmet edip, ilçemizi her açıdan bir adım daha ileriye taşıma gayretinde olduk. Bütçesine göre yüzde 25 oran borçla devraldığımız belediyemizi, Pandemi ve asrın depremi gibi tüm olumsuzluklara rağmen yüzde 1.44 oranla vadesi gelmemiş bir borçla teslim etmenin huzurunu yaşıyoruz. Yine kasasında 3.7 milyon TL bulunan, arazi mülklerine 429 dönüm arazi kazandırmış, araç parkına 81 adet araç, iş makinesi ve ekipman kazandırılmış, ekonomik olarak tıkır tıkır işleyen bir belediye olarak devretmenin, görevimizi hakkıyla yerine getirmenin hazzı, inancı, huzuru ve mutluluğunu yaşıyorum.

TEŞKİLATA TEŞEKKÜR

Çok değerli kardeşlerim; Başta siz çok kıymetli hemşerilerimiz olmak üzere, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan'a, Bakanlarımıza, Milletvekillerimize, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç Dr. Tahir Büyükakın başkanıma, AK Parti teşkilatımıza, meclis üyesi arkadaşlarıma, belediye çalışma arkadaşlarıma, çok kıymetli muhtarlarımıza ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederim.

BAŞARILAR DİLİYORUM

31 Mart 2024 seçimlerinde halkımızın teveccühü ile belediye başkanı seçilen Erol Ölmez başkanımıza görevi teslim ettim. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum. Seçim sonuçlarının ilçemize ve milletimize hayırlar getirmesini Rabbim’den niyaz ediyorum.

KANDIRA İLE GÖNÜL BAĞIMIZ SÜRECEK

Kandıra ile gönül bağımızın her daim devam edeceğini herkes bilsin. Siyasete bir başkan olarak veda etsem de, Kandıra sevdalısı, bir Kandıralı olarak, yapılacak hizmetlerin takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.

Bu vesile ile 5 yıllık hizmet yolculuğum boyunca birlikte yol yürüdüğümüz tüm Kandıralılara tekraren yürekten teşekkür ediyorum. Her birinize hakkımı helal ediyorum. Sizler de haklarınızı helal ediniz.

Allah’a emanet olun...”

Kaynak: Haber Merkezi