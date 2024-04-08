KOÜ’lü eski dekan son yolculuğuna uğurlandı

Önceki gün hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eski Dekanı Prof. Dr. Gültekin Rodoplu son yolculuğuna uğurlandı.
BURSA’DA TEDAVİ GÖRÜYORDU
Bir süredir tedavi gördüğü Bursa Şehir Hastanesi’nde 84 yaşında hayatını kaybeden Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Eski Dekanı Yalovalı bilim insanı Prof. Dr. Gültekin Rodoplu, Yalova Merkez Caminde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrasında Yalova Şehir Mezarlığında toprağa verildi.
Kaynak: Haber Merkezi