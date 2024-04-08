Banka vatandaşın yoluna kondu

Vatandaşlar, “Zaten Belsa iş merkezinin iki noktasında bankaların ATM’leri bulunuyor. Bir de yayaların en çok kullandığı yola kurulmasının bir anlamı yok. ATM’lerin yeri var sonuçta. Belediye neden böyle bir yere ATM kurulmasına izin veriyor anlam vermek mümkün değil. İnsanların ortak kullanım alanları olan kaldırım ve trafiğe kapatılmış sokaklara, yollara bu tür sadece bankalara kar getiren hizmetler koymak doğru değil. Zaten bu noktanın 150 metre aşağısında bankanın kendisi ve ATM’si bulunuyor. Belediyenin verdiği bu izni bir kez daha gözden geçirmesini bekliyoruz” dedi