Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
- Perde Arkası

Banka vatandaşın yoluna kondu

ABONE OL Google News Sayfamız

Yapı Kredi Bankası İzmit Belediyesi’nin önünde Sabri Yalım Parkı’nın hemen üst bölgesine ATM kurdu. Vatandaşların en fazla kullandığı yaya yolu olan bölgede ATM kurulmasına tepki gösterildi.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Banka vatandaşın yoluna kondu mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Vatandaşlar, “Zaten Belsa iş merkezinin iki noktasında bankaların ATM’leri bulunuyor. Bir de yayaların en çok kullandığı yola kurulmasının bir anlamı yok. ATM’lerin yeri var sonuçta. Belediye neden böyle bir yere ATM kurulmasına izin veriyor anlam vermek mümkün değil. İnsanların ortak kullanım alanları olan kaldırım ve trafiğe kapatılmış sokaklara, yollara bu tür sadece bankalara kar getiren hizmetler koymak doğru değil. Zaten bu noktanın 150 metre aşağısında bankanın kendisi ve ATM’si bulunuyor.  Belediyenin verdiği bu izni bir kez daha gözden geçirmesini bekliyoruz” dedi

# VAR

08 Nis 2024 - 20:58 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

Son bir ayda ozgurkocaeli.com.tr sitesinde 9.083.179 gösterim gerçekleşti.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL