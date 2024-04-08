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08 Nis 2024 - 21:02- Gündem G:

İzmit’te o mahallede muhtarlık seçimleri iptal edildi! Yeniden seçim yapılacak

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İzmit Arpalık Mahallesi’nde muhtarlık seçimleri iptal edildi. 2 Haziran tarihinde yeniden seçim yapılacak.

Muhammet Emin Can
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İzmit’te o mahallede muhtarlık seçimleri iptal edildi! Yeniden seçim yapılacak mask
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Yerel seçimlerde mevcut muhtar Orhan Süren’in yerine Hasan Erdöl’ün seçildiği İzmit Arpalık Mahallesi’nde seçimler tekrarlanacak. Dışarıdan seçmen getirildiği yönünde yapılan itirazlar ve yeni muhtarla ilgili olarak seçmenin iradesinin sandığa yansımaması sonrası mahallede seçimlerin tekrarlanmasına karar verilirken 2 Haziran’da yapılacak olan seçimlere kadar mahalle muhtarlığına Orhan Süren devam edecek.

SEÇİMDEN ÖNCE MEVCUT MUHTAR TAŞIMALI SEÇMEN İDDİALARINI YALANLAMIŞTI

Yerel seçimlerden önce, Arpalık sakinleri köyde bulunan konteynerlere dışarıdan seçmen getirildiği iddialarında bulunmuş, mevcut muhtar Orhan Süren ise bu iddiaları reddetmişti.

İL SEÇİM KURULU 2 HAZİRAN’DA TEKRARLANACAK DEDİ

Özgür Kocaeli’ye konuşan İl Seçim Kurulu yetkilileri yaşanan süreci ve olayları doğrularken, yeni seçilen muhtar Hasan Erdöl için yapılan itirazları değerlendirdiklerini ve İzmit Arpalık Mahallesi’nde seçmenin iradesinin sandığa yansımadığı kararını verdikleri açıkladılar. İl Seçim Kurulu yetkilileri Arpalık Mahallesi’nde seçimlerin 2 Haziran tarihinde yenileneceğini, o tarihe kadar Orhan Süren’in muhtarlık görevine devam edeceğini söylediler.

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08 Nis 2024 - 21:02 Kocaeli/ İzmit- Gündem --- Okunma

Mahreç  Muhammet Emin Can

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