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Komşuda at ve eşek eti kullanan firma meşhur kavurmacı çıktı

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Sakarya’da Ramazan ayında vatandaşa at ve eşek eti yediren firmalardan birinin Ferizli Yolu üzerindeki meşhur kavurmacı olduğu öğrenildi.

Komşuda at ve eşek eti kullanan firma meşhur kavurmacı çıktı mask
Komşuda at ve eşek eti kullanan firma meşhur kavurmacı çıktı
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Sakarya’da ramazan ayında yapılan denetimlerde tek tırnaklı (at) eti tespit edilen firmaların ürünleri aldığı yer aynı tesis çıktı. At eti tespit edilen işletmelerden birinin ise Ferizli’de yol üstünde meşhur kavurmacı olduğunu öğrenildi.
Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü gıda kontrol ekipleri ramazan ayı içerisinde et üretimi ve satışı yapılan işletmeler ile lokantalardaki kırmızı et ürünlerinden numuneler alarak incelemeler yapmış, 2 üretim ve satış firması ile 4 lokantada tek tırnaklı (at( eti tespit edilmişti.

ETLER AYNI YERDEN GELMİŞ

Sakarya Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı denetimlerde tırnaklı eti tespit edilen işletmelerden birinin Ferizli’de yol üstünde meşhur kavurmacı olarak faaliyet gösteren S. işletmesi olduğu öğrenildi. Ferizli’deki kavurmacı ve Hendek’teki kasap dükkanının sucuk aldıkları firmanın aynı olduğu da verilen ifadelerin ardından ortaya çıktı.

70 BİN TL CEZA

Denetimlerde at ve eşek eti tespit edilen bir başka sucuk üreticisi ise Erenler’de bulunan K. Et isimli işyeri. Birden çok markaya sucuk üretip satan firmada daha önce de at eti tespit edilmişti. Erenler’deki firmaya da 70 bin lira para cezası kesilerek, hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Denetimlerde Ticaret Borsası’nın bulunduğu bölgede faaliyet gösteren B. Sucukları işletmesinde de at ve eşek eti tespit edildi. Sucuk imalatı yapan firmaya 70 bin lira ceza kesildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri halkın sağlığıyla oynadığı gerekçesiyle firma hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi

# Ramazan, para

08 Nis 2024 - 21:34 Kocaeli- Gündem --- Okunma

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