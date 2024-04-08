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Usulsüz işe alıma işçilerden tepki

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İzmit Belediyesi Halkla İlişkiler biriminde yeni işe alınan Ö. Ç isimli çalışanın usulsüz bir şekilde işe alındığını belirten çalışanlar, İzmit Belediyesi’nde liyakat değil torpillerin çalıştığını kaydetti.

Süriye Çatak Tek
Süriye Çatak Tek Tüm Haberleri
Usulsüz işe alıma işçilerden tepki mask
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Ö. Ç’nin seçime iki gün kala belediyede işe başladığını söyleyen çalışanlar, “İşe alınan kişi zaten belediyede yerinin hazır olduğunu, partinin mensubu ve hiçbir yazılı ve sözlü sınava tabi olmadığını söylüyor. Bahsettiğimiz çalışan 40 yaşlarında ve lise mezunu. Hiçbir vasfı olmadan sadece torpil ile iş sahibi oldu. Biz insanların işe alınması, ekmeklerini kazanmasına karşı değiliz ama torpille, sınavla alınmamasına karşıyız.

PARTİNİN ADI KİRLETİLMEMELİ

Herkesin karşı olduğu liyakatsiz işe alımları CHP’li belediyeler de yapıyorsa biz kime liyakat konusunda güveneceğiz. İzmit Belediyesi’nin bu adaletsiz yaklaşımını ivedilikle çözüme kavuşturmasını istiyoruz. Belediyeye başvuran üniversite mezunu gencecik insanların başvuruları nedensiz ret edilirken, insanların hiçbir sınava tabi tutulmadan işe alınmasını doğru bulmuyoruz. Daha fazla hakka girmeden, CHP’nin adı karalanmadan bu tür işe alınmalara son verilmesini istiyoruz” dedi.

# İzmit

08 Nis 2024 - 22:08 Kocaeli/ İzmit- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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