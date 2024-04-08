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Eser Kardeşler gitti, Kullarspor kazandı

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BAL 2.Grup’ta yer alan Kullarspor, ligin ilk yarısının son haftalarında takımın başına getirdiği Bursalı Teknik Adam Eser Kardeşler ile istediği performansı gösteremedi. Son iki maçında 5 puan kaybeden Eser Kardeşler ile yollar ayrılmış, takımın başına altyapı koordinatörü Ayhan Özkar getirilmişti.

Uğur Uludağ
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Eser Kardeşler gitti, Kullarspor kazandı mask
Eser Kardeşler gitti, Kullarspor kazandı
Eser Kardeşler gitti, Kullarspor kazandı
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AYHAN ÖZKAR İLE İLK MAÇINDA GALİP GELDİ

Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar, A Takımın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Keşanspor’u 2-1 mağlup etti.  İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Kullarspor, Erdem Korkmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 61.dakikada skoru eşitledi. Kırmızı-Siyahlı ekip, 75.dakikada Yiğit Kerem Armutlu’nun golüyle skoru 2-1 yaptı, iki hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Kullarspor, bu galibiyetle de il sıralamasında puanını 38 yaptı, Gölcükspor ile puanı farkını 3’e indirdi.

Eser Kardeşler gitti, Kullarspor kazandı
Eser Kardeşler gitti, Kullarspor kazandı

# hafta

08 Nis 2024 - 22:54 Kocaeli- Spor --- Okunma

Mahreç  Uğur Uludağ

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