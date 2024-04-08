Eser Kardeşler gitti, Kullarspor kazandı

AYHAN ÖZKAR İLE İLK MAÇINDA GALİP GELDİ

Altyapı Koordinatörü Ayhan Özkar, A Takımın başında çıktığı ilk maçta deplasmanda Keşanspor’u 2-1 mağlup etti. İlk yarısı 0-0 biten maçta ikinci yarıda Kullarspor, Erdem Korkmaz’ın golüyle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip 61.dakikada skoru eşitledi. Kırmızı-Siyahlı ekip, 75.dakikada Yiğit Kerem Armutlu’nun golüyle skoru 2-1 yaptı, iki hafta aradan sonra galibiyetle tanıştı. Kullarspor, bu galibiyetle de il sıralamasında puanını 38 yaptı, Gölcükspor ile puanı farkını 3’e indirdi.