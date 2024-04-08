İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını açıklamasının ardından İYİ Parti GİK üyesi Cumali Durmuş, genel başkan adayını açıkladı. Cumali Durmuş, İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu’nun başkanlığını destekleyeceğini açıkladı.

AKŞENER'İN KARARINI SAYGIYLA KARŞILIYORUM

İYİ Parti GİK üyesi Cumali Durmuş, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı: " İYİ Partimizin kurulduğu ilk günden bugüne her türlü zorbalığa ve zorluğa karşı dik durmuş, Türk Milletinin bölünmez bütünlüğü gayesiyle mücadele etmiş, bıkmadan, yorulmadan il il, ilçe ilçe ve köy köy gezerek Milletinin dertlerine çare bulmak adına çaba sarfetmiş bir liderdir Meral Akşener. İYİ Parti Kurucu Genel Başkanımız Meral Akşener Hanımefendi’nin bugün almış olduğu kararı saygıyla karşılıyor, Türk Milletinin huzur ve refahı için bugüne kadar yapmış olduğu mücadeleden dolayı şükranlarımı sunuyorum.

DERVİŞOĞLU'NA AÇIK DESTEK

Genel Başkanımız Meral Akşener’in açıklamarı sonrasında yol arkadaşım, İYİ Parti Grup Başkanvekilimiz Müsavat Dervişoğlu’nun Genel Başkanlığa aday olduğu yönündeki açıklamasını olumlu karşılıyorum. Kıymetli dostumun Milletimizin bekasını önceleyerek; Tek Devlet değil Türk Devleti, Tek Vatan değil Türk Vatanı, Tek Bayrak değil Türk Bayrağı diyerek vatanına koşulsuz hizmet edeceğine inancım tamdır. Bu doğrultuda şahsım olarakta 27 Nisan 2024 tarihinde yapılacak olan İYİ Parti Olağanüstü Kurultayımızda TÜRK siyasi sahnesinde yeni bir rol model olacağına inandığım, Memleket ve Millet meselelerini ön planda tutacağını bildiğim, Başbuğumuz Alparslan Türkeş’in izinden gideceğine emin olduğum dostum, dava arkadaşım İYİ Parti Grup Başkanvekilimiz Müsavat Dervişoğlu’nu destekleme kararı almış bulunmaktayım. Almış olduğum bu kararın önce ülkemize ve yüce TÜRK Milletimize sonrasında ise partimize hayırlı olmasını diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun."

Kaynak: Haber Merkezi