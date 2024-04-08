Mor Konağın Beyaz Kapısı NOW TV ekranlarında

İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde verilen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, meyvelerini verdi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır öncülüğünde eğitimlerini tamamlayan kadınların öyküleri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitap altında birleşti. NOV TV’de Ezgi Gözeger’in sunduğu Çalar Saat programında yer verilen haberde kitabın yazarlarının gönderdiği not okundu.

ÖZEL YER VERECEK

Gönderilen notta, “Bizler Zübeyde Hanım Kadın Konağı Yaşam Merkezi’nde açılmış olan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin üreten kadınlarıyız. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde bizlere sunduğu bu imkanla gün geçtikçe güçleniyoruz, tüm kadınların sesi ve kalemi olmak dileğiyle” ifadeleri yer aldı. Ezgi Gözeger, “Bu kitap için programımızda özel bir yer ayıracağımızın da sözünü verelim” dedi.