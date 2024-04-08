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Mor Konağın Beyaz Kapısı NOW TV ekranlarında

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İzmit Belediyesinin Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nde eğitim alan kadınların öykülerinin yer aldığı ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitap, NOW TV’den tanıtıldı.

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Mor Konağın Beyaz Kapısı NOW TV ekranlarında mask
Mor Konağın Beyaz Kapısı NOW TV ekranlarında
Mor Konağın Beyaz Kapısı NOW TV ekranlarında
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İzmit Belediyesi Zübeyde Hanım Konağı Kadın Yaşam Merkezi’nde verilen Yaratıcı Yazarlık Atölyesi, meyvelerini verdi. Kocaeli Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Ece Onural ve Öğretim üyesi Prof. Dr. Gönül Balkır öncülüğünde eğitimlerini tamamlayan kadınların öyküleri ‘Mor Konağın Beyaz Kapısı’ isimli kitap altında birleşti. NOV TV’de Ezgi Gözeger’in sunduğu Çalar Saat programında yer verilen haberde kitabın yazarlarının gönderdiği not okundu.

Mor Konağın Beyaz Kapısı NOW TV ekranlarında

ÖZEL YER VERECEK

Gönderilen notta, “Bizler Zübeyde Hanım Kadın Konağı Yaşam Merkezi’nde açılmış olan Yaratıcı Yazarlık Atölyesi’nin üreten kadınlarıyız. İzmit Belediye Başkanımız Fatma Kaplan Hürriyet’in Yaratıcı Yazarlık Atölyesinde bizlere sunduğu bu imkanla gün geçtikçe güçleniyoruz, tüm kadınların sesi ve kalemi olmak dileğiyle” ifadeleri yer aldı. Ezgi Gözeger, “Bu kitap için programımızda özel bir yer ayıracağımızın da sözünü verelim” dedi.

 

# Kocaeli, İzmit

08 Nis 2024 - 23:29 Kocaeli- Perde Arkası --- Okunma

Mahreç  Süriye Çatak Tek

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