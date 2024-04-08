Derince Cemevi’nde yeniden başkan İrfan Yoloğlu

Derince Çınarlı Mahallesi'nde bulunan Çınarlı Hacıbektaş Anadolu Kültür Vakfı'nın 6. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirdi. Vakfın toplantı salonunda yapılan genel kurulda Divan başkanlığını Aliekber İncesu, katip üyeliğini de Ziya karadağ ile Ekin Ediş gerçekleştirdi. 117 üyesi bulunan vakfın mevcut başkanı İrfan Yoloğlu tek liste ile katıldığı genel kurulda oy çoğunluğu İle yeniden başkan seçildi. Yoloğlu teşekkür konuşmasında, "Kıymetli canlar hizmetinizi Allah kabul etsin biz kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hüseyin’i bir duruş ile mazlumun yanında olaya da devam edeceğiz. Faaliyetlerimiz ve kurslarımız devam ediyor. Zahmet edip geldiğiniz için hepinize teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM: İrfan Yoloğlu, Hüseyin Akbal, Kadir Sağlam, Deniz Gülseven, Latife Erenuluğ, Güli Adıyaman, Kasım Gündoğdu, Veli Akdeniz, Volkan Görer

DENETİM: Servet Koçak Köroğlu, Akbal Sinan Karagöz

ÜST KURUL DELEGELERİ: İrfan Yoloğlu, Hüseyin Akbal, Hakkı Alan, Güli Adıyaman, Volkan Görer